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Фомина Глафира Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Пол

Женский

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Фомин Афанасий Степанович

Мать: Фомина Пермякова Платонида Ивановна

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