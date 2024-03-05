Фомина Пермякова Платонида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина Пермякова Платонида Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1973

Пол

Женский

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Фомина Глафира Афанасьевна

Отец ребёнка: Фомин Афанасий Степанович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Фомин Борис Афанасьевич

Отец ребёнка: Фомин Афанасий Степанович

Рождение ребёнка
1933

Сын: Фомин Николай Афанасьевич

Отец ребёнка: Фомин Афанасий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фомина Нина Афанасьевна

Отец ребёнка: Фомин Афанасий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фомина Борон Екатерина Афанасьевна

Отец ребёнка: Фомин Афанасий Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фомин Афанасий Степанович

Смерть
1973
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