Фомина Пермякова Платонида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Фомина Глафира Афанасьевна
Отец ребёнка: Фомин Афанасий Степанович
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Фомин Афанасий Степанович
Рождение ребёнка
1933
Сын: Фомин Николай Афанасьевич
Отец ребёнка: Фомин Афанасий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фомина Нина Афанасьевна
Отец ребёнка: Фомин Афанасий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фомина Борон Екатерина Афанасьевна
Отец ребёнка: Фомин Афанасий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1973