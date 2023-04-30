Аверкиева (Карпова) Евфимия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аверкиева (Карпова) Евфимия Егоровна

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
22.02.1888 ст.

Муж: Алексеев-Васильев (Аверкиев) Александр Васильевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.04.1890 ст.

Сын: Аверкиев (Васильев) Георгий Александрович

Отец ребёнка: Алексеев-Васильев (Аверкиев) Александр Васильевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.07.1893 ст.

Дочь: Аверкиева (Васильева) Марфа Александровна

Отец ребёнка: Алексеев-Васильев (Аверкиев) Александр Васильевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.05.1896 ст.

Сын: Аверкиев (Васильев) Константин Александрович

Отец ребёнка: Алексеев-Васильев (Аверкиев) Александр Васильевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.09.1897 ст.

Сын: Аверкиев (Васильев) Феодор Александрович

Отец ребёнка: Алексеев-Васильев (Аверкиев) Александр Васильевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.06.1900 ст.

Дочь: Аверкиева-Кошелева (Васильева) Феодосия Александровна

Отец ребёнка: Алексеев-Васильев (Аверкиев) Александр Васильевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.01.1904 ст.

Сын: Аверкиев-Кошелев (Васильев) Михаил Александрович

Отец ребёнка: Алексеев-Васильев (Аверкиев) Александр Васильевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.05.1907 ст.

Сын: Кошелев (Аверкиев) Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Алексеев-Васильев (Аверкиев) Александр Васильевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.07.1909 ст.

Сын: Кошелев-Аверкиев (Васильев) Никанор Александрович

Отец ребёнка: Алексеев-Васильев (Аверкиев) Александр Васильевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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