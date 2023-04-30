Аверкиева (Карпова) Евфимия Егоровна
Место рождения
Дата рождения1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Аверкиев (Васильев) Георгий Александрович
Отец ребёнка: Алексеев-Васильев (Аверкиев) Александр Васильевич
Дочь: Аверкиева (Васильева) Марфа Александровна
Отец ребёнка: Алексеев-Васильев (Аверкиев) Александр Васильевич
Сын: Аверкиев (Васильев) Константин Александрович
Отец ребёнка: Алексеев-Васильев (Аверкиев) Александр Васильевич
Сын: Аверкиев (Васильев) Феодор Александрович
Отец ребёнка: Алексеев-Васильев (Аверкиев) Александр Васильевич
Дочь: Аверкиева-Кошелева (Васильева) Феодосия Александровна
Отец ребёнка: Алексеев-Васильев (Аверкиев) Александр Васильевич
Сын: Аверкиев-Кошелев (Васильев) Михаил Александрович
Отец ребёнка: Алексеев-Васильев (Аверкиев) Александр Васильевич
Сын: Кошелев (Аверкиев) Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Алексеев-Васильев (Аверкиев) Александр Васильевич
Сын: Кошелев-Аверкиев (Васильев) Никанор Александрович
Отец ребёнка: Алексеев-Васильев (Аверкиев) Александр Васильевич