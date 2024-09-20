Кроха (Биндюк) Татьяна Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиПосле 1807
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Биндюк Яков Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кроха Фотина Филипповна
Отец ребёнка: Кроха Филипп Артёмович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кроха Афанасий Филиппович
Отец ребёнка: Кроха Филипп Артёмович
Бракосочетание
05.02.1800 ст.
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Кроха Татьяна Филипповна
Отец ребёнка: Кроха Филипп Артёмович
Рождение ребёнка
30.07.1807 ст.
Дочь: Кроха Христина Филипповна
Отец ребёнка: Кроха Филипп Артёмович
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Кроха Филипп Артёмович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Кроха Кирик (Кирилл) Филиппович
Отец ребёнка: Кроха Филипп Артёмович
Смерть
После 1807