Кроха (Биндюк) Татьяна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кроха (Биндюк) Татьяна Яковлевна

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1785

Дата смерти

После 1807

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Биндюк Яков Иванович

Мать: Биндюк Екатерина Корнеевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кроха Фотина Филипповна

Отец ребёнка: Кроха Филипп Артёмович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кроха Афанасий Филиппович

Отец ребёнка: Кроха Филипп Артёмович

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
05.02.1800 ст.

Муж: Кроха Филипп Артёмович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Кроха Татьяна Филипповна

Отец ребёнка: Кроха Филипп Артёмович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.07.1807 ст.

Дочь: Кроха Христина Филипповна

Отец ребёнка: Кроха Филипп Артёмович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Кроха Тихон Филиппович

Отец ребёнка: Кроха Филипп Артёмович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Кроха Кирик (Кирилл) Филиппович

Отец ребёнка: Кроха Филипп Артёмович

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1807

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