Гурская Раиса Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурская Раиса Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гурский Андрей Анатольевич

Отец ребёнка: Гурский Анатолий Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гурский Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Гурский Анатолий Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурский Анатолий Константинович

Смерть
Неизвестно

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