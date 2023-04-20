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Баранов Сергей Герасимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1893

Дата смерти

14.04.1980

Пол

Мужской

Отец

1852 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1893

Отец: Барановский Герасим Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.03.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бадюля Анна Леонтьева

Лебедевка, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
14.04.1980
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