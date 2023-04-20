Баранов Сергей Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1893
Дата смерти14.04.1980
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1893
Отец: Барановский Герасим Иванович
Рождение ребёнка
23.03.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бадюля Анна Леонтьева
Лебедевка, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
14.04.1980