Сын Коробецкой Иван Остафьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сын Коробецкой Иван Остафьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1650

Дата смерти

После 1686

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650

Отец: Сын Коробецкой Остафий

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Труслейка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1670

Сын: Сын Коробецкой Ерофей (Ерофейка) Иванов

Мать ребёнка: не указана

Труслейка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1675

Сын: Коробецкий Андрей Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1680

Сын: Сын Коробецкой Семен (Сенька) Иванов

Мать ребёнка: не указана

Труслейка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1686
Труслейка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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