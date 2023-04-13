Староверов Геннадий Иванович
Место рождения
Дата рождения22.06.1947
Дата смерти23.09.1990
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1947
Отец: Староверов Иван Александрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.11.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Староверова (Гончарова) Лидия Васильевна
Верхотурье, Верхотурский, Свердловская область
Смерть
23.09.1990