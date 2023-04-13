Староверов Геннадий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтароверов Геннадий Иванович

Староверов Геннадий Иванович

Место рождения

Аша, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

22.06.1947

Дата смерти

23.09.1990

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1947

Отец: Староверов Иван Александрович

Мать: не указана

Аша, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
02.11.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Староверова (Гончарова) Лидия Васильевна

Верхотурье, Верхотурский, Свердловская область
Смерть
23.09.1990
Аша, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.