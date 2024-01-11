Кочергина Александра Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочергина Александра Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

?.10.1950

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

Добавил:

НЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

В ПХК с её слов родилась в 1898 году. МК за этот год нет. Предположительно, фамилия Щукина (т.к. они то же жили в Турышах)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кочергина Мария Федоровна

Отец ребёнка: Кочергин Федор Радионович

Змеевка, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочергин Федор Радионович

Смерть
?.10.1950
Захаровка, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Жили около д. Захаровка, в д. Турыши.
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