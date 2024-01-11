Кочергина Александра Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти?.10.1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
В ПХК с её слов родилась в 1898 году. МК за этот год нет. Предположительно, фамилия Щукина (т.к. они то же жили в Турышах)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кочергина Мария Федоровна
Отец ребёнка: Кочергин Федор Радионович
Змеевка, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.10.1950
Захаровка, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Жили около д. Захаровка, в д. Турыши.