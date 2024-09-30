Мейер (Шульц) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мейер (Шульц) Екатерина Ивановна

Место рождения

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

21.08.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
14.04.1908

Муж: Мейер Петр Фомич

Рождение ребёнка
09.03.1910

Сын: Мейер Тойво Петрович

Отец ребёнка: Мейер Петр Фомич

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
26.09.1912

Дочь: (Мейер) Ольга Петровна

Отец ребёнка: Мейер Петр Фомич

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
22.08.1918

Дочь: (Мейер) Мария Петровна

Отец ребёнка: Мейер Петр Фомич

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
23.08.1924

Сын: Мейер Иван Петрович

Отец ребёнка: Мейер Петр Фомич

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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