Мейер (Шульц) Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения21.08.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.04.1908
Муж: Мейер Петр Фомич
Рождение ребёнка
09.03.1910
Сын: Мейер Тойво Петрович
Отец ребёнка: Мейер Петр Фомич
Рождение ребёнка
26.09.1912
Дочь: (Мейер) Ольга Петровна
Отец ребёнка: Мейер Петр Фомич
Рождение ребёнка
22.08.1918
Дочь: (Мейер) Мария Петровна
Отец ребёнка: Мейер Петр Фомич
Рождение ребёнка
23.08.1924
Сын: Мейер Иван Петрович
Отец ребёнка: Мейер Петр Фомич
Смерть
Неизвестно