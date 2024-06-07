Мещерякова Агафья Тимофеевна 1877 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мещерякова Агафья Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
1913

Сын: Мещеряков Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1918

Сын: Мищеряков Филипп Яковлевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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