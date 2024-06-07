Мещерякова Агафья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1913
Сын: Мещеряков Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1918
Сын: Мищеряков Филипп Яковлевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно