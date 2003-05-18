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Николаев Артемий Дмитриевич
Николаев Артемий Дмитриевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.05.2003
Пол
Мужской
Отец
Николаев Дмитрий Николаевич
1976 г.р.
Мать
Николаева (Романова) Ольга Сергеевна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.2003
Отец:
Николаев Дмитрий Николаевич
Мать:
Николаева Ольга Сергеевна
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