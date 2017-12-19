Николаева (Романова) Ольга Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1977
Дата смерти19.12.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.05.2003
Сын: Николаев Артемий Дмитриевич
Отец ребёнка: Николаев Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
03.09.2012
Сын: Николаев Павел Дмитриевич
Отец ребёнка: Николаев Дмитрий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.12.2017