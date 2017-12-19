Николаева (Романова) Ольга Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева (Романова) Ольга Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1977

Дата смерти

19.12.2017

Пол

Женский

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.05.2003

Сын: Николаев Артемий Дмитриевич

Отец ребёнка: Николаев Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
03.09.2012

Сын: Николаев Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Николаев Дмитрий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николаев Дмитрий Николаевич

Смерть
19.12.2017
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