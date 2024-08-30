Белых Евфим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Батаногова (Белых) Ненила Ефимовна
Мать ребёнка: не указана
Тобольск (ГАТО) РС Ф.И-154, оп.8, д.33 Ревизские сказки о крестьянах Жиляковской волости (Коркинская Слобода) 1784 г, Тобольск (ГАТО) РС Ф. И154, Оп.8, Д.163 Ревизские сказки о крестьянах Черемшанск... Показать все
Место жительства
1784
Тобольск (ГАТО) РС Ф.И-154, оп.8, д.33 Ревизские сказки о крестьянах Жиляковской волости (Коркинская Слобода) 1784 г.