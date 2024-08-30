Белых Евфим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белых Евфим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕД
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Батаногова (Белых) Ненила Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Малоудалово, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Тобольск (ГАТО) РС Ф.И-154, оп.8, д.33 Ревизские сказки о крестьянах Жиляковской волости (Коркинская Слобода) 1784 г, Тобольск (ГАТО) РС Ф. И154, Оп.8, Д.163 Ревизские сказки о крестьянах Черемшанск... Показать все
Место жительства
1784
Малоудалово, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Тобольск (ГАТО) РС Ф.И-154, оп.8, д.33 Ревизские сказки о крестьянах Жиляковской волости (Коркинская Слобода) 1784 г.

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