Недоспасова Долгова Дарья Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Долговъ Арсенъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Недоспасовъ Ермолай
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (Долгова) Ирина
Отец ребёнка: Долговъ Арсенъ
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Долгова) Марья
Отец ребёнка: Долговъ Арсенъ
Рождение ребёнка
1794
Сын: Долговъ Филиппъ
Отец ребёнка: Долговъ Арсенъ