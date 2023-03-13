Недоспасова Долгова Дарья Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недоспасова Долгова Дарья Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1758 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долговъ Арсенъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Недоспасовъ Ермолай

Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Долгова) Ирина

Отец ребёнка: Долговъ Арсенъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Долгова) Марья

Отец ребёнка: Долговъ Арсенъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Долговъ Филиппъ

Отец ребёнка: Долговъ Арсенъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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