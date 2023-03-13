Долговъ Арсенъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Недоспасова Долгова Дарья Тимофеева
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Недоспасова Долгова Дарья Тимофеева
Рождение ребёнка
1794
Сын: Долговъ Филиппъ
Мать ребёнка: Недоспасова Долгова Дарья Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно