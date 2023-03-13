Долговъ Арсенъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долговъ Арсенъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

1760 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Недоспасова Долгова Дарья Тимофеева

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Недоспасова Долгова Дарья Тимофеева

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Долговъ Филиппъ

Мать ребёнка: Недоспасова Долгова Дарья Тимофеева

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Недоспасова Долгова Дарья Тимофеева

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