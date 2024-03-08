Мерзликина (Макеева) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мерзликина (Макеева) Татьяна Ивановна

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1796

Дата смерти

10.11.1853

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1814

Муж: Мерзликин Павел Трофимович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №1, метрическая книга за 1814 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Иван Мерзликин, Михаил Савин и... Показать все
Рождение ребёнка
1815

Сын: Мерзликин Назар Павлович

Отец ребёнка: Мерзликин Павел Трофимович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Мерзликин Филипп Павлович

Отец ребёнка: Мерзликин Павел Трофимович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Мерзликин Федор Павлович

Отец ребёнка: Мерзликин Павел Трофимович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Мерзликина Анна Павловна

Отец ребёнка: Мерзликин Павел Трофимович

Рождение ребёнка
1821

Сын: Мерзликин Михаил Павлович

Отец ребёнка: Мерзликин Павел Трофимович

Рождение ребёнка
1826

Сын: Мерзликин Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Мерзликин Павел Трофимович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Мерзликина Агафья Павловна

Отец ребёнка: Мерзликин Павел Трофимович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Мерзликина Прасковья Павловна

Отец ребёнка: Мерзликин Павел Трофимович

Смерть
10.11.1853
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть: запись о смерти №28, метрическая книга за 1853 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния

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