Мерзликина (Макеева) Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смерти10.11.1853
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1814
Брак: запись о браке №1, метрическая книга за 1814 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Иван Мерзликин, Михаил Савин и... Показать все
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Мерзликин Павел Трофимович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Мерзликин Филипп Павлович
Отец ребёнка: Мерзликин Павел Трофимович
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Мерзликин Павел Трофимович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Мерзликина Анна Павловна
Отец ребёнка: Мерзликин Павел Трофимович
Рождение ребёнка
1821
Сын: Мерзликин Михаил Павлович
Отец ребёнка: Мерзликин Павел Трофимович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Мерзликин Дмитрий Павлович
Отец ребёнка: Мерзликин Павел Трофимович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Мерзликина Агафья Павловна
Отец ребёнка: Мерзликин Павел Трофимович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Мерзликина Прасковья Павловна
Отец ребёнка: Мерзликин Павел Трофимович
Смерть
10.11.1853
Смерть: запись о смерти №28, метрическая книга за 1853 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния