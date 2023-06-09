Ткаченко Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.09.1970
Мать ребёнка: Ткаченко (Федоренко) Людмила Михайловна
Рождение ребёнка
09.06.1984
Дочь: Ткаченко Юлия Ивановна
Мать ребёнка: Ткаченко (Федоренко) Людмила Михайловна