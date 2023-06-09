Ткаченко Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТкаченко Иван Михайлович

Ткаченко Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1957

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ткаченко (Федоренко) Людмила Михайловна

Рождение ребёнка
27.09.1970

Сын: Ткаченко Павел Иванович

Мать ребёнка: Ткаченко (Федоренко) Людмила Михайловна

Рождение ребёнка
09.06.1984

Дочь: Ткаченко Юлия Ивановна

Мать ребёнка: Ткаченко (Федоренко) Людмила Михайловна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.