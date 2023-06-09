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Ткаченко Юлия Ивановна
Ткаченко Юлия Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.06.1984
Пол
Женский
Отец
Ткаченко Иван Михайлович
1957 г.р.
Мать
Ткаченко (Федоренко) Людмила Михайловна
1960 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1984
Отец:
Ткаченко Иван Михайлович
Мать:
Ткаченко Людмила Михайловна
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