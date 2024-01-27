Гудзя муж Ханны — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудзя муж Ханны

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гудзя Маруся

Мать ребёнка: Гудзя (Кудря) Ханна Елисеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гудзя Ольга

Мать ребёнка: Гудзя (Кудря) Ханна Елисеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гудзя Кирилл

Мать ребёнка: Гудзя (Кудря) Ханна Елисеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гудзя (Кудря) Ханна Елисеевна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Гудзя Иван

Мать ребёнка: Гудзя (Кудря) Ханна Елисеевна

Смерть
Неизвестно

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