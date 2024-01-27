Гудзя муж Ханны
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гудзя Маруся
Мать ребёнка: Гудзя (Кудря) Ханна Елисеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гудзя Ольга
Мать ребёнка: Гудзя (Кудря) Ханна Елисеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гудзя Кирилл
Мать ребёнка: Гудзя (Кудря) Ханна Елисеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1920
Сын: Гудзя Иван
Мать ребёнка: Гудзя (Кудря) Ханна Елисеевна
Смерть
Неизвестно