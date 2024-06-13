Кондакова (Чаброва) Матрона Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондакова (Чаброва) Матрона Андреевна

Место рождения

Чемерово, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд

Дата рождения

1754

Дата смерти

18.03.1807 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Чабров Андрей Васильевич

Мать: Чаброва Ульяна Матвеевна

Чемерово, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Бракосочетание
11.11.1772 ст.

Муж: Кондаков Иван Иванович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
15.01.1774 ст.

Сын: Кондаков Павел Иванович

Отец ребёнка: Кондаков Иван Иванович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Дратцева (Кондакова) Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Кондаков Иван Иванович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
12.11.1785 ст.

Сын: Кондаков Федор Иванович

Отец ребёнка: Кондаков Иван Иванович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Кондакова Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Кондаков Иван Иванович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
03.10.1791 ст.

Дочь: Колесова (Кондакова) Афанасия Ивановна

Отец ребёнка: Кондаков Иван Иванович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
18.03.1807 ст.
Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

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