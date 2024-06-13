Кондакова (Чаброва) Матрона Андреевна
Место рождения
Дата рождения1754
Дата смерти18.03.1807 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Чабров Андрей Васильевич
Мать: Чаброва Ульяна Матвеевна
Бракосочетание
11.11.1772 ст.
Рождение ребёнка
15.01.1774 ст.
Отец ребёнка: Кондаков Иван Иванович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Дратцева (Кондакова) Ульяна Ивановна
Отец ребёнка: Кондаков Иван Иванович
Рождение ребёнка
12.11.1785 ст.
Отец ребёнка: Кондаков Иван Иванович
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Кондакова Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Кондаков Иван Иванович
Рождение ребёнка
03.10.1791 ст.
Дочь: Колесова (Кондакова) Афанасия Ивановна
Отец ребёнка: Кондаков Иван Иванович
Смерть
18.03.1807 ст.