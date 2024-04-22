Николаец (Кисель) Екатерина Леонтьевна
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смерти09.01.1910 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Кисель Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
13.11.1882 ст.
Отец ребёнка: Николаец Савва Захарович
Рождение ребёнка
18.06.1885 ст.
Отец ребёнка: Николаец Савва Захарович
Рождение ребёнка
14.02.1888 ст.
Дочь: Николаец Евфросинья Саввична
Отец ребёнка: Николаец Савва Захарович
Рождение ребёнка
23.10.1890 ст.
Отец ребёнка: Николаец Савва Захарович
Рождение ребёнка
16.06.1893 ст.
Отец ребёнка: Николаец Савва Захарович
Рождение ребёнка
30.05.1896 ст.
Дочь: Николаец Акулина Саввична
Отец ребёнка: Николаец Савва Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.01.1910 ст.
От чахотки
Похороны
10.01.1910 ст.