Николаец (Кисель) Екатерина Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаец (Кисель) Екатерина Леонтьевна

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Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1854

Дата смерти

09.01.1910 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Кисель Леонтий Иванович

Мать: не указана

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.11.1882 ст.

Сын: Николаец Филипп Саввич

Отец ребёнка: Николаец Савва Захарович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.06.1885 ст.

Сын: Николаец Леонтий Саввич

Отец ребёнка: Николаец Савва Захарович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.02.1888 ст.

Дочь: Николаец Евфросинья Саввична

Отец ребёнка: Николаец Савва Захарович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.10.1890 ст.

Сын: Николаец Игнатий Саввич

Отец ребёнка: Николаец Савва Захарович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.06.1893 ст.

Сын: Николаец Василий Саввич

Отец ребёнка: Николаец Савва Захарович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.05.1896 ст.

Дочь: Николаец Акулина Саввична

Отец ребёнка: Николаец Савва Захарович

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николаец Савва Захарович

Смерть
09.01.1910 ст.
Криски, Чернігівська область
От чахотки
Похороны
10.01.1910 ст.
Криски, Чернігівська область
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