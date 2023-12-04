Гультяева Софья Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1859
Дата смерти03.11.1885 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.07.1885 ст.
Сын: Гультяев Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Гультяев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гультяев Дементий Алексеевич
Отец ребёнка: Гультяев Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.11.1885 ст.