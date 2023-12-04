Гультяева Софья Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гультяева Софья Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

03.11.1885 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1885 ст.

Сын: Гультяев Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Гультяев Алексей Иванович

Подхвотилово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гультяев Дементий Алексеевич

Отец ребёнка: Гультяев Алексей Иванович

Подхвотилово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гультяев Алексей Иванович

Смерть
03.11.1885 ст.
Подхвотилово, Гультяевская волость, Невельский уезд
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