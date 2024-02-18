Фомина Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Фомин Семен Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.04.1899
Отец ребёнка: Фомин Семен Дмитриевич
Рождение ребёнка
18.08.1901
Отец ребёнка: Фомин Семен Дмитриевич
Рождение ребёнка
09.11.1903
Сын: Фомин Иван Семенович
Отец ребёнка: Фомин Семен Дмитриевич
Рождение ребёнка
03.01.1907
Дочь: (Фомина) Татьяна Семеновна
Отец ребёнка: Фомин Семен Дмитриевич
Рождение ребёнка
1909
Сын: Фомин Иван Семенович
Отец ребёнка: Фомин Семен Дмитриевич
Рождение ребёнка
25.10.1912
Отец ребёнка: Фомин Семен Дмитриевич
Смерть
Неизвестно