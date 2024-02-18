Фомина Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фомин Семен Дмитриевич

Петрово, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1891

Сын: Фомин Сергей Семенович

Отец ребёнка: Фомин Семен Дмитриевич

Петрово, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.04.1899

Сын: Фомин Георгий Семенович

Отец ребёнка: Фомин Семен Дмитриевич

Петрово, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.08.1901

Сын: Фомин Андрей Семенович

Отец ребёнка: Фомин Семен Дмитриевич

Петрово, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.11.1903

Сын: Фомин Иван Семенович

Отец ребёнка: Фомин Семен Дмитриевич

Петрово, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.01.1907

Дочь: (Фомина) Татьяна Семеновна

Отец ребёнка: Фомин Семен Дмитриевич

Петрово, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1909

Сын: Фомин Иван Семенович

Отец ребёнка: Фомин Семен Дмитриевич

Петрово, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.10.1912

Сын: Фомин Михаил Семенович

Отец ребёнка: Фомин Семен Дмитриевич

Петрово, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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