Шмараева Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1811
Сын: Шмараев Андрей Федосеевич
Отец ребёнка: Шмараев Федосей Федорович
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Шмараев Федосей Федорович
Смерть
Неизвестно