Шмараева Наталья 1796 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиШмараева Наталья

Шмараева Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1788 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмараев Федосей Федорович

Место жительства
Неизвестно
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Шмараев Андрей Федосеевич

Отец ребёнка: Шмараев Федосей Федорович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Шмараев Иван Федосеевич

Отец ребёнка: Шмараев Федосей Федорович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.