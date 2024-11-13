Одинаров Фёдор Иванович 19.04.1896 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Одинаров Фёдор Иванович

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Место рождения

Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область

Дата рождения

19.04.1896 ст.

Дата смерти

После 1985

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1896 ст.

Отец: Одинаров Иван Родионович

Мать: Одинарова (-) Степанида Михайловна

Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-42 стр.8-9 (Рождение №-36м)
Крещение
21.04.1896 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Захар Матвеевич - Кологривский мещанин из д.Б.Каменка Крёстная мать: Завьялова (ЗАВЬЯЛОВА) Евдокия Александровна - крестьянская жена из д.Анненское
Бракосочетание
14.05.1918

Жена: Одинарова (-) Дарья Михайловна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Одинаров Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Одинарова (-) Дарья Михайловна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: - (Одинарова) Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Одинарова (-) Дарья Михайловна

Смерть
После 1985

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