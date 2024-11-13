Одинаров Фёдор Иванович
Место рождения
Дата рождения19.04.1896 ст.
Дата смертиПосле 1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1896 ст.
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-42 стр.8-9 (Рождение №-36м)
Крещение
21.04.1896 ст.
Крёстный отец: Захар Матвеевич - Кологривский мещанин из д.Б.Каменка Крёстная мать: Завьялова (ЗАВЬЯЛОВА) Евдокия Александровна - крестьянская жена из д.Анненское
Бракосочетание
14.05.1918
Рождение ребёнка
1919
Сын: Одинаров Николай Фёдорович
Мать ребёнка: Одинарова (-) Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: - (Одинарова) Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Одинарова (-) Дарья Михайловна
Смерть
После 1985