Коробко Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900 ст.
Сын: Коробкин Поликарп Илларионович
Отец ребёнка: Коробко Ларион Семёнович
Рождение ребёнка
1903
Сын: Коробко Матвей Ларионович
Отец ребёнка: Коробко Ларион Семёнович
Рождение ребёнка
1912 ст.
Сын: Коробкин Фёдор Ларионович
Отец ребёнка: Коробко Ларион Семёнович
Романово, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно