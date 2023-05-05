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Коробко Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коробко Ларион Семёнович

Рождение ребёнка
1900 ст.

Сын: Коробкин Поликарп Илларионович

Отец ребёнка: Коробко Ларион Семёнович

Рождение ребёнка
1903

Сын: Коробко Матвей Ларионович

Отец ребёнка: Коробко Ларион Семёнович

Рождение ребёнка
1912 ст.

Сын: Коробкин Фёдор Ларионович

Отец ребёнка: Коробко Ларион Семёнович

Романово, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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