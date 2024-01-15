Кулик (Пинчук) Евгения Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.10.1811
Рождение ребёнка
07.11.1814
Отец ребёнка: Кулик Павел Федорович
Рождение ребёнка
28.01.1816
Дочь: Кулик Ксения Павловна
Отец ребёнка: Кулик Павел Федорович
Рождение ребёнка
05.07.1818
Отец ребёнка: Кулик Павел Федорович
Рождение ребёнка
01.09.1820
Сын: Кулик Семен Павлович
Отец ребёнка: Кулик Павел Федорович
Рождение ребёнка
28.12.1823
Отец ребёнка: Кулик Павел Федорович
Рождение ребёнка
11.11.1825
Дочь: Кулик Стефанида Павловна
Отец ребёнка: Кулик Павел Федорович
Рождение ребёнка
23.08.1827
Сын: Кулик Петр Павлович
Отец ребёнка: Кулик Павел Федорович
Рождение ребёнка
02.02.1830
Дочь: Кулик Анна Павловна
Отец ребёнка: Кулик Павел Федорович
Рождение ребёнка
28.03.1832
Сын: Кулик Марко Павлович
Отец ребёнка: Кулик Павел Федорович
Смерть
Неизвестно