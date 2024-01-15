Кулик (Пинчук) Евгения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулик (Пинчук) Евгения Ивановна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
15.10.1811

Муж: Кулик Павел Федорович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.11.1814

Сын: Кулик Михаил Павлович

Отец ребёнка: Кулик Павел Федорович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.01.1816

Дочь: Кулик Ксения Павловна

Отец ребёнка: Кулик Павел Федорович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.07.1818

Сын: Кулик Афанасий Павлович

Отец ребёнка: Кулик Павел Федорович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.09.1820

Сын: Кулик Семен Павлович

Отец ребёнка: Кулик Павел Федорович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.12.1823

Сын: Кулик Степан Павлович

Отец ребёнка: Кулик Павел Федорович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.11.1825

Дочь: Кулик Стефанида Павловна

Отец ребёнка: Кулик Павел Федорович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.08.1827

Сын: Кулик Петр Павлович

Отец ребёнка: Кулик Павел Федорович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.02.1830

Дочь: Кулик Анна Павловна

Отец ребёнка: Кулик Павел Федорович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.03.1832

Сын: Кулик Марко Павлович

Отец ребёнка: Кулик Павел Федорович

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Липовый Рог, Чернігівська область

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