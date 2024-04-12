Петрова-Кипреянова (Луппова) Татьяна Евфимиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова-Кипреянова (Луппова) Татьяна Евфимиевна

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

16.01.1877 ст.

Дата смерти

15.03.1906 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1877 ст.

Отец: Петров-Киприянов Евфимий Луппович

Мать: не указана

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
16.10.1894 ст.

Муж: Киприянов-Кириллов Иаков (Яков) Георгиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.09.1895 ст.

Сын: Киприянов-Афонин Максим Яковлевич

Отец ребёнка: Киприянов-Кириллов Иаков (Яков) Георгиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.12.1897 ст.

Сын: Киприянов-Афонин Евфимий Яковлевич

Отец ребёнка: Киприянов-Кириллов Иаков (Яков) Георгиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.07.1900 ст.

Дочь: Киприянова-Кириллова-Афонина Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Киприянов-Кириллов Иаков (Яков) Георгиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.09.1902 ст.

Сын: Евмениев-Афанасьев-Афонин Иоанн (Иван) Яковлевич

Отец ребёнка: Киприянов-Кириллов Иаков (Яков) Георгиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.04.1905 ст.

Дочь: Евмениева-Афанасьева-Афонина Анастасия Яковлевна

Отец ребёнка: Киприянов-Кириллов Иаков (Яков) Георгиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
15.03.1906 ст.
Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Чахотка.
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