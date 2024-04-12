Петрова-Кипреянова (Луппова) Татьяна Евфимиевна
Место рождения
Дата рождения16.01.1877 ст.
Дата смерти15.03.1906 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1877 ст.
Отец: Петров-Киприянов Евфимий Луппович
Бракосочетание
16.10.1894 ст.
Рождение ребёнка
10.09.1895 ст.
Сын: Киприянов-Афонин Максим Яковлевич
Отец ребёнка: Киприянов-Кириллов Иаков (Яков) Георгиевич
Рождение ребёнка
20.12.1897 ст.
Сын: Киприянов-Афонин Евфимий Яковлевич
Отец ребёнка: Киприянов-Кириллов Иаков (Яков) Георгиевич
Рождение ребёнка
27.07.1900 ст.
Дочь: Киприянова-Кириллова-Афонина Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Киприянов-Кириллов Иаков (Яков) Георгиевич
Рождение ребёнка
24.09.1902 ст.
Сын: Евмениев-Афанасьев-Афонин Иоанн (Иван) Яковлевич
Отец ребёнка: Киприянов-Кириллов Иаков (Яков) Георгиевич
Рождение ребёнка
10.04.1905 ст.
Дочь: Евмениева-Афанасьева-Афонина Анастасия Яковлевна
Отец ребёнка: Киприянов-Кириллов Иаков (Яков) Георгиевич
Смерть
15.03.1906 ст.
Чахотка.