(Трубецкая) Александра Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Трубецкая) Александра Дмитриевна

Место рождения

Гольшаны, Ошмянский район, Гродненская область

Дата рождения

Около 1383

Дата смерти

1426

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1374 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1383

Отец: не указан

Мать: не указана

Гольшаны, Ошмянский район, Гродненская область
Работа или профессия
Неизвестно
Princess of Trubetsk / Księżna Trubecka / Княжна Трубецкая / Trubetsko kunigaikštienė
Бракосочетание
1400

Муж: Друцкий Андрей Иоаннович

Рождение ребёнка
Около 1401

Дочь: Бельская (Гольшанская) Василиса Андреевна

Отец ребёнка: Друцкий Андрей Иоаннович

Гольшаны, Ошмянский район, Гродненская область
Смерть
1426
Глиняны, Львівська область

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