(Трубецкая) Александра Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1383
Дата смерти1426
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1383
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Princess of Trubetsk / Księżna Trubecka / Княжна Трубецкая / Trubetsko kunigaikštienė
Бракосочетание
1400
Рождение ребёнка
Около 1401
Дочь: Бельская (Гольшанская) Василиса Андреевна
Отец ребёнка: Друцкий Андрей Иоаннович
Смерть
1426
Глиняны, Львівська область