Копейкин Абросим Иванов
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смерти1815
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Копейкин Иван Иванов
По ревизии 1782 - 39 лет По ревизии 1795 - 53 года
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1765
Дочь: (Копейкина) Федосья Абросимова
Мать ребёнка: Копейкина Авдотья Михайлова
По ревизии 1782 - 17 лет
Рождение ребёнка
1769
Дочь: (Копейкина) Матрена Абросимова
Мать ребёнка: Копейкина Авдотья Михайлова
По ревизии 1782 - 13 лет По ревизии 1795 -26 лет
Рождение ребёнка
1782
Дочь: (Копейкина) Василиса Абромова
Мать ребёнка: Копейкина Авдотья Михайлова
По ревизии 1795 - 13 лет
Рождение ребёнка
1783
Дочь: (Копейкина) Матрена Абросимова 2
Мать ребёнка: Копейкина Авдотья Михайлова
По ревизии 1795 - 12 лет
Рождение ребёнка
1785
Дочь: (Копейкина) Татьяна Абросимова
Мать ребёнка: Копейкина Авдотья Михайлова
По ревизии 1795 - 10 лет
Смерть
1815