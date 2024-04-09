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Копейкин Абросим Иванов

Место рождения

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1742

Дата смерти

1815

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Копейкин Иван Иванов

Мать: Копейкина Афимья Матвеева

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
По ревизии 1782 - 39 лет По ревизии 1795 - 53 года
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копейкина Авдотья Михайлова

Рождение ребёнка
1765

Дочь: (Копейкина) Федосья Абросимова

Мать ребёнка: Копейкина Авдотья Михайлова

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
По ревизии 1782 - 17 лет
Рождение ребёнка
1769

Дочь: (Копейкина) Матрена Абросимова

Мать ребёнка: Копейкина Авдотья Михайлова

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
По ревизии 1782 - 13 лет По ревизии 1795 -26 лет
Рождение ребёнка
1782

Дочь: (Копейкина) Василиса Абромова

Мать ребёнка: Копейкина Авдотья Михайлова

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
По ревизии 1795 - 13 лет
Рождение ребёнка
1783

Дочь: (Копейкина) Матрена Абросимова 2

Мать ребёнка: Копейкина Авдотья Михайлова

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
По ревизии 1795 - 12 лет
Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Копейкина) Татьяна Абросимова

Мать ребёнка: Копейкина Авдотья Михайлова

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
По ревизии 1795 - 10 лет
Смерть
1815
Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область

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