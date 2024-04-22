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Христина Васильева

Место рождения

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

01.11.1823 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1823 ст.

Отец: Василий Никитин

Мать: Федосья Федотова

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1831 ст.

Дочь: Мавра Васильева

Отец ребёнка: Василий Ульянов

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
08.11.1839 ст.

Муж: Василий Ульянов

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
18.09.1848 ст.

Дочь: Ефимия Васильева

Отец ребёнка: Василий Ульянов

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1850 ст.

Сын: Сергей Васильев

Отец ребёнка: Василий Ульянов

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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