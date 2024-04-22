Христина Васильева
Место рождения
Дата рождения01.11.1823 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1823 ст.
Отец: Василий Никитин
Мать: Федосья Федотова
Рождение ребёнка
1831 ст.
Дочь: Мавра Васильева
Отец ребёнка: Василий Ульянов
Бракосочетание
08.11.1839 ст.
Муж: Василий Ульянов
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
18.09.1848 ст.
Дочь: Ефимия Васильева
Отец ребёнка: Василий Ульянов
Рождение ребёнка
1850 ст.
Сын: Сергей Васильев
Отец ребёнка: Василий Ульянов
Смерть
Неизвестно