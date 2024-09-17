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Серов Иван Дмитриевич

Место рождения

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

10.07.1913

Дата смерти

?.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1913

Отец: Чернеев Дмитрий Иванович

Мать: Серова (Хрулева) Павла Васильевна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 152
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серова Зинаида Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Серов Василий Иванович

Мать ребёнка: Серова Зинаида Васильевна

Смерть
?.12.1941

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