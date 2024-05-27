(Мещерякова) Инна Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мещерякова) Инна Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1986

Пол

Женский

Отец

1961 г.р.

Мать

1967 г.р.

Дети

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Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1986

Отец: Мещеряков Евгений Николаевич

Мать: (Мещерякова) Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виктор Иванович

Отец ребёнка: Иван

Рождение ребёнка
14.05.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: 1 Муж Александр

Рождение ребёнка
15.12.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иван

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