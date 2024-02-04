Бурдастых Агрипина Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Бурдастых Андрей Гаврилович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Бурдастых Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Бурдастых Андрей Гаврилович
Рождение ребёнка
1908
Сын: Бурдастых Андреевич
Отец ребёнка: Бурдастых Андрей Гаврилович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Бурдастых (Бурдастых) ?
Отец ребёнка: Бурдастых Андрей Гаврилович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Бурдастых (Бурдастых) ?
Отец ребёнка: Бурдастых Андрей Гаврилович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Бурдастых Федор Андреевич
Отец ребёнка: Бурдастых Андрей Гаврилович
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Бурдастых Андрей Гаврилович
Рождение ребёнка
1919
Сын: Бурдастых Георгий Андреевич
Отец ребёнка: Бурдастых Андрей Гаврилович
Смерть
Неизвестно