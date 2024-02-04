Бурдастых Агрипина Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурдастых Агрипина Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурдастых Андрей Гаврилович

Рождение ребёнка
1905

Сын: Бурдастых Иван Андреевич

Отец ребёнка: Бурдастых Андрей Гаврилович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Бурдастых Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Бурдастых Андрей Гаврилович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Бурдастых Андреевич

Отец ребёнка: Бурдастых Андрей Гаврилович

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Бурдастых (Бурдастых) ?

Отец ребёнка: Бурдастых Андрей Гаврилович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Бурдастых (Бурдастых) ?

Отец ребёнка: Бурдастых Андрей Гаврилович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Бурдастых Федор Андреевич

Отец ребёнка: Бурдастых Андрей Гаврилович

Рождение ребёнка
1915

Сын: Бурдастых Яков Андреевич

Отец ребёнка: Бурдастых Андрей Гаврилович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Бурдастых Георгий Андреевич

Отец ребёнка: Бурдастых Андрей Гаврилович

Смерть
Неизвестно

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