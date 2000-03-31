Жучков Виктор Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жучков Виктор Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1937

Дата смерти

31.03.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1961

Сын: Жучков Константин Викторович

Мать ребёнка: Жучкова Надежда Гавриловна

Рождение ребёнка
10.04.1967

Сын: Жучков Виталий Викторович

Мать ребёнка: Жучкова Надежда Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жучкова Надежда Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лебедева Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Жучкова Надежда Гавриловна

Смерть
31.03.2000
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