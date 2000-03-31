Жучков Виктор Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1937
Дата смерти31.03.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.07.1961
Сын: Жучков Константин Викторович
Мать ребёнка: Жучкова Надежда Гавриловна
Рождение ребёнка
10.04.1967
Сын: Жучков Виталий Викторович
Мать ребёнка: Жучкова Надежда Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лебедева Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Жучкова Надежда Гавриловна
Смерть
31.03.2000