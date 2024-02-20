Прийменко Яков Иванович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1845
Дата смерти27.06.1885
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
После 1862
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
19.12.1871
Дочь: Евгения Яковлевна
Мать ребёнка: Прийменко Юлия Александровна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
27.06.1885
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь - чахотка | ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1885г.,лист-118,зап-42
Похороны
29.06.1885
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
27.01.1913
Мать ребёнка: Прийменко Юлия Александровна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
27.05.1915
Сын: Прийменко Никита Яковлевич
Мать ребёнка: Прийменко Юлия Александровна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
27.11.1916
Дочь: Варвара Яковлевна
Мать ребёнка: Прийменко Юлия Александровна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
03.03.1919
Сын: Прийменко Федот Яковлевич
Мать ребёнка: Прийменко Юлия Александровна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука