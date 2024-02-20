Прийменко Яков Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрийменко Яков Иванович

Прийменко Яков Иванович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1845

Дата смерти

27.06.1885

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Прийменко Иван Степанович

Мать: Прийменко Ульяна Демьяновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
После 1862

Жена: Прийменко Юлия Александровна

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
19.12.1871

Дочь: Евгения Яковлевна

Мать ребёнка: Прийменко Юлия Александровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
27.06.1885
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь - чахотка | ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1885г.,лист-118,зап-42
Похороны
29.06.1885
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
27.01.1913

Сын: Прийменко Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Прийменко Юлия Александровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
27.05.1915

Сын: Прийменко Никита Яковлевич

Мать ребёнка: Прийменко Юлия Александровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
27.11.1916

Дочь: Варвара Яковлевна

Мать ребёнка: Прийменко Юлия Александровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
03.03.1919

Сын: Прийменко Федот Яковлевич

Мать ребёнка: Прийменко Юлия Александровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close