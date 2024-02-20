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Прийменко Федот Яковлевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

03.03.1919

Дата смерти

29.05.1919

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1919

Отец: Прийменко Яков Иванович

Мать: Прийменко Юлия Александровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
29.05.1919
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-оспа
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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