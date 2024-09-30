Харвонен Петр Абрамович
Место рождения
Дата рождения26.06.1866
Дата смерти28.03.1936
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1866
Бракосочетание
1891
Рождение ребёнка
17.10.1894
Мать ребёнка: Харвонен (Наппу) Софья Ивановна
Рождение ребёнка
02.07.1897
Мать ребёнка: Харвонен (Наппу) Софья Ивановна
Рождение ребёнка
15.05.1899
Дочь: Пюккёнен (Харвонен) Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Харвонен (Наппу) Софья Ивановна
Рождение ребёнка
03.07.1902
Мать ребёнка: Харвонен (Наппу) Софья Ивановна
Рождение ребёнка
05.05.1905
Дочь: (Харвонен) Анна Петровна
Мать ребёнка: Харвонен (Наппу) Софья Ивановна
Рождение ребёнка
20.06.1908
Дочь: (Харвонен) Мария Петровна
Мать ребёнка: Харвонен (Наппу) Софья Ивановна
Рождение ребёнка
06.02.1912
Дочь: (Харвонен) Софья Петровна
Мать ребёнка: Харвонен (Наппу) Софья Ивановна
Смерть
28.03.1936