Харвонен Петр Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХарвонен Петр Абрамович

Харвонен Петр Абрамович

Место рождения

Красносельская Подстава, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

26.06.1866

Дата смерти

28.03.1936

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1866

Отец: Харвонен Абрам Паульевич

Мать: Харвонен (Ряттё) Катарина Ивановна

Красносельская Подстава, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
1891

Жена: Харвонен (Наппу) Софья Ивановна

Рождение ребёнка
17.10.1894

Сын: Харвонен Иван Петрович

Мать ребёнка: Харвонен (Наппу) Софья Ивановна

Красносельская Подстава, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
02.07.1897

Сын: Харвонен Абрам Петрович

Мать ребёнка: Харвонен (Наппу) Софья Ивановна

Красносельская Подстава, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
15.05.1899

Дочь: Пюккёнен (Харвонен) Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Харвонен (Наппу) Софья Ивановна

Красносельская Подстава, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
03.07.1902

Сын: Харвонен Иосиф Петрович

Мать ребёнка: Харвонен (Наппу) Софья Ивановна

Красносельская Подстава, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
05.05.1905

Дочь: (Харвонен) Анна Петровна

Мать ребёнка: Харвонен (Наппу) Софья Ивановна

Красносельская Подстава, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
20.06.1908

Дочь: (Харвонен) Мария Петровна

Мать ребёнка: Харвонен (Наппу) Софья Ивановна

Красносельская Подстава, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
06.02.1912

Дочь: (Харвонен) Софья Петровна

Мать ребёнка: Харвонен (Наппу) Софья Ивановна

Красносельская Подстава, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
28.03.1936

Мы используем куки для улучшения работы сайта.