Анохина Анисья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анохина Анисья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.06.1888 ст.

Сын: Анохин Павел Васильевич

Отец ребёнка: Анохин Василий Егорович

Водолейка, Сергачский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1891

Сын: Анохин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Анохин Василий Егорович

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Анохина Анна Васильевна

Отец ребёнка: Анохин Василий Егорович

Смерть
Неизвестно

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