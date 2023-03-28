Анохина Анисья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.06.1888 ст.
Отец ребёнка: Анохин Василий Егорович
Водолейка, Сергачский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1891
Сын: Анохин Василий Васильевич
Отец ребёнка: Анохин Василий Егорович
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Анохина Анна Васильевна
Отец ребёнка: Анохин Василий Егорович
Смерть
Неизвестно