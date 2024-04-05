Wójcik,Tomczak,Bubrowiecka (Najmuła) Józefa Около 1805 — найти родственников по фамилии на Familio
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Wójcik,Tomczak,Bubrowiecka (Najmuła) Józefa

Место рождения

Białe Błoto/Poręba

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1810 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Najmuła Piotr

Мать: Najmuła Ewa

Białe Błoto/Poręba
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Tomczak Kacper

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Wójcik ?

Бракосочетание
22.11.1835

Муж: Bubrowiecki Jan

Białe Błoto/Poręba akt 20/1835
Смерть
Неизвестно

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