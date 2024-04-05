Wójcik,Tomczak,Bubrowiecka (Najmuła) Józefa
Место рожденияBiałe Błoto/Poręba
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: Najmuła Piotr
Мать: Najmuła Ewa
Białe Błoto/Poręba
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Tomczak Kacper
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Wójcik ?
Бракосочетание
22.11.1835
Муж: Bubrowiecki Jan
Białe Błoto/Poręba akt 20/1835
Смерть
Неизвестно