Самерханова Алия Абдулкабировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1924
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.04.1948
Сын: Самерханов Марат Умярович
Отец ребёнка: Самерханов Умяр Исхакович
с. Уразовка (Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
01.01.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Самерханов Умяр Исхакович
с. Уразовка (Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
09.08.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Самерханов Умяр Исхакович
с. Уразовка (Краснооктябрьский район