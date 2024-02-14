Самерханова Алия Абдулкабировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самерханова Алия Абдулкабировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1924

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1948 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.04.1948

Сын: Самерханов Марат Умярович

Отец ребёнка: Самерханов Умяр Исхакович

с. Уразовка (Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
01.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самерханов Умяр Исхакович

с. Уразовка (Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
09.08.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самерханов Умяр Исхакович

с. Уразовка (Краснооктябрьский район
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