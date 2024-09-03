Самоловова (Проскурякова) Акилина Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самоловова (Проскурякова) Акилина Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1835 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самоловов Петр Александров

Рождение ребёнка
19.10.1857

Сын: Самоловов Яков Петров

Отец ребёнка: Самоловов Петр Александров

Рождение ребёнка
08.07.1861

Сын: Самоловов Прокопий Петров

Отец ребёнка: Самоловов Петр Александров

Смерть
Неизвестно

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