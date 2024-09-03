Самоловова (Проскурякова) Акилина Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.10.1857
Отец ребёнка: Самоловов Петр Александров
Рождение ребёнка
08.07.1861
Сын: Самоловов Прокопий Петров
Отец ребёнка: Самоловов Петр Александров
Смерть
Неизвестно