Васильева Акилина Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1858 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
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Дочь: Давыдова-Гавриилова-Козлова Ксения Гордеевна
Отец ребёнка: Козлов-Всеволодов Гордей Иларионович
Дочь: Давыдова-Гавриилова-Козлова Мария Гордеевна
Отец ребёнка: Козлов-Всеволодов Гордей Иларионович
Дочь: Давыдова-Гавриилова-Козлова Ульяния Гордеевна
Отец ребёнка: Козлов-Всеволодов Гордей Иларионович
Дочь: Давыдова-Гавриилова-Козлова Матрона Гордеевна
Отец ребёнка: Козлов-Всеволодов Гордей Иларионович
Дочь: Давыдова-Гавриилова-Козлова Евфимия Гордеевна
Отец ребёнка: Козлов-Всеволодов Гордей Иларионович
Дочь: Давыдова-Гавриилова-Козлова-Всеволодова Стефанида Гордеевна
Отец ребёнка: Козлов-Всеволодов Гордей Иларионович
Сын: Давыдов-Гавриилов-Козлов-Всеволодов Симеон Гордеевич
Отец ребёнка: Козлов-Всеволодов Гордей Иларионович
Дочь: Давыдова-Гавриилова-Козлова-Всеволодова Мария Гордеевна
Отец ребёнка: Козлов-Всеволодов Гордей Иларионович
Дочь: Давыдова-Гавриилова-Козлова-Всеволодова Евдокия Гордеевна
Отец ребёнка: Козлов-Всеволодов Гордей Иларионович
Дочь: Давыдова-Гавриилова-Козлова-Всеволодова Марфа Гордеевна
Отец ребёнка: Козлов-Всеволодов Гордей Иларионович