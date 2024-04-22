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Васильева Акилина Яковлевна

Место рождения

Степановка, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1858 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1851 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Степановка, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
23.04.1876

Муж: Козлов-Всеволодов Гордей Иларионович

Рождение ребёнка
22.01.1877 ст.

Дочь: Давыдова-Гавриилова-Козлова Ксения Гордеевна

Отец ребёнка: Козлов-Всеволодов Гордей Иларионович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.08.1878 ст.

Сын: Давыдов-Гавриилов-Козлов Максим Гордеевич

Отец ребёнка: Козлов-Всеволодов Гордей Иларионович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.07.1879 ст.

Дочь: Давыдова-Гавриилова-Козлова Мария Гордеевна

Отец ребёнка: Козлов-Всеволодов Гордей Иларионович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.12.1880

Дочь: Давыдова-Гавриилова-Козлова Ульяния Гордеевна

Отец ребёнка: Козлов-Всеволодов Гордей Иларионович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.11.1882 ст.

Дочь: Давыдова-Гавриилова-Козлова Матрона Гордеевна

Отец ребёнка: Козлов-Всеволодов Гордей Иларионович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.07.1884 ст.

Дочь: Давыдова-Гавриилова-Козлова Евфимия Гордеевна

Отец ребёнка: Козлов-Всеволодов Гордей Иларионович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.11.1885 ст.

Дочь: Давыдова-Гавриилова-Козлова-Всеволодова Стефанида Гордеевна

Отец ребёнка: Козлов-Всеволодов Гордей Иларионович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.05.1887 ст.

Сын: Давыдов-Гавриилов-Козлов-Всеволодов Симеон Гордеевич

Отец ребёнка: Козлов-Всеволодов Гордей Иларионович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.07.1889 ст.

Дочь: Давыдова-Гавриилова-Козлова-Всеволодова Мария Гордеевна

Отец ребёнка: Козлов-Всеволодов Гордей Иларионович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.07.1891 ст.

Дочь: Давыдова-Гавриилова-Козлова-Всеволодова Евдокия Гордеевна

Отец ребёнка: Козлов-Всеволодов Гордей Иларионович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.02.1894 ст.

Дочь: Давыдова-Гавриилова-Козлова-Всеволодова Марфа Гордеевна

Отец ребёнка: Козлов-Всеволодов Гордей Иларионович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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