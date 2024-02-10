Трофименко Сергей Юрьевич
Место рожденияКрасный Луч
Дата рождения30.07.1969
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1969
Военная служба
С 26.05.1988 по 30.05.1990
П.П.35049. 1054 Арт.Полк. ГСВГ- (ЗГВ) Rathenov 22.02.90 мл.сержант. ст.водитель-заправщик.
Бракосочетание
1991
Рождение ребёнка
19.04.1992
Дочь: Трофименко Виктория Сергеевна
Мать ребёнка: Трофименко (Агапова) Елена Анатольекна
Развод
1997
Место жительства
С 30.08.1997
Бракосочетание
15.01.1999
Жена: Полякова Наталья Юрьевна
Рождение ребёнка
25.04.1999
Дочь: Трофименко Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Полякова Наталья Юрьевна
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Образование
С 2011 по 2016
ХНУ им. В.Н. Каразина, Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина (бывш. ХИУ, ХИНО, ХГУ им. А.М. Горького, ХПИИЯ им. Н.К. Крупской) Экологический факультет.
Развод
08.12.2017
Жена: Полякова Наталья Юрьевна
Совместно проживали до Октября 2011 г.
Бракосочетание
29.04.2022
Совместно проживаем с 2012 г.
Гражданство
29.07.12014
Паспорт был действителен 1 день так как 30го исполнилось 45 лет ........ нет слов.