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Трофименко Сергей Юрьевич

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Место рождения

Красный Луч

Дата рождения

30.07.1969

Пол

Мужской

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1969

Отец: Трофименко Юрий Иванович

Мать: Трофименко Валентина Фёдоровна

Военная служба
С 26.05.1988 по 30.05.1990
П.П.35049. 1054 Арт.Полк. ГСВГ- (ЗГВ) Rathenov 22.02.90 мл.сержант. ст.водитель-заправщик.
Бракосочетание
1991

Жена: Трофименко (Агапова) Елена Анатольекна

Рождение ребёнка
19.04.1992

Дочь: Трофименко Виктория Сергеевна

Мать ребёнка: Трофименко (Агапова) Елена Анатольекна

Развод
1997

Жена: Трофименко (Агапова) Елена Анатольекна

Место жительства
С 30.08.1997
Алупка, Ялта, Республика Крым
Бракосочетание
15.01.1999

Жена: Полякова Наталья Юрьевна

Ялта, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
25.04.1999

Дочь: Трофименко Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Полякова Наталья Юрьевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Образование
С 2011 по 2016
ХНУ им. В.Н. Каразина, Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина (бывш. ХИУ, ХИНО, ХГУ им. А.М. Горького, ХПИИЯ им. Н.К. Крупской) Экологический факультет.
Развод
08.12.2017

Жена: Полякова Наталья Юрьевна

Ялта, Ялта, Республика Крым
Совместно проживали до Октября 2011 г.
Бракосочетание
29.04.2022

Жена: Трофименко (Тимофеева) Инна Витальевна

Ялта, Ялта, Республика Крым
Совместно проживаем с 2012 г.
Гражданство
29.07.12014
Алупка, Ялта, Республика Крым
Паспорт был действителен 1 день так как 30го исполнилось 45 лет ........ нет слов.

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