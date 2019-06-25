Ахметдинова (Янбекова) Габида Хасановна
Место рожденияд.Калдарово Юмагузинский район БАССР
Дата рождения10.03.1928
Дата смерти25.06.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1928
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.02.1950
Рождение ребёнка
27.02.1952
Рождение ребёнка
25.09.1953
Рождение ребёнка
12.11.1955
Сын: Ахматдинов Муса Курбангалиевич
Отец ребёнка: Ахметдинов Курбан (Курбангали) Гарифуллович
Рождение ребёнка
07.11.1961
Рождение ребёнка
02.03.1964
Смерть
25.06.2019
Похороны
Неизвестно