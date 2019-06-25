Ахметдинова (Янбекова) Габида Хасановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахметдинова (Янбекова) Габида Хасановна

Место рождения

д.Калдарово Юмагузинский район БАССР

Дата рождения

10.03.1928

Дата смерти

25.06.2019

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1910 г.р.

Муж

1917 г.р.

Дети

1950 г.р.
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1955 г.р.
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Добавил:

КФ
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Место
Комментарий
Рождение
10.03.1928

Отец: Янбеков Хасан Галимович

Мать: Янбекова (Мавлеева) Рабига Галимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахметдинов Курбан (Курбангали) Гарифуллович

Рождение ребёнка
14.02.1950

Сын: Ахматдинов Султангали Курбангалиевич

Отец ребёнка: Ахметдинов Курбан (Курбангали) Гарифуллович

Рождение ребёнка
27.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахметдинов Курбан (Курбангали) Гарифуллович

Рождение ребёнка
25.09.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахметдинов Курбан (Курбангали) Гарифуллович

Рождение ребёнка
12.11.1955

Сын: Ахматдинов Муса Курбангалиевич

Отец ребёнка: Ахметдинов Курбан (Курбангали) Гарифуллович

Рождение ребёнка
07.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахметдинов Курбан (Курбангали) Гарифуллович

Рождение ребёнка
02.03.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахметдинов Курбан (Курбангали) Гарифуллович

Смерть
25.06.2019
Похороны
Неизвестно

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