Большакова (Кладиева) Екатерина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большакова (Кладиева) Екатерина Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1932

Дата смерти

26.12.2005

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1932

Отец: Кладиев Федор Петрович

Мать: Кладиева Акулина Васильевна

Рождение ребёнка
01.04.1954

Дочь: Москаленко Нина Ивановна

Отец ребёнка: Большаков Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
08.11.1962

Сын: Большаков Сергей Иванович

Отец ребёнка: Большаков Иван Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Большаков Иван Сергеевич

Смерть
26.12.2005
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