Большакова (Кладиева) Екатерина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1932
Дата смерти26.12.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1932
Рождение ребёнка
01.04.1954
Дочь: Москаленко Нина Ивановна
Отец ребёнка: Большаков Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
08.11.1962
Сын: Большаков Сергей Иванович
Отец ребёнка: Большаков Иван Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.12.2005