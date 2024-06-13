Минин Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения19.02.1856 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1856 ст.
Бракосочетание
24.05.1889 ст.
Рождение ребёнка
24.02.1890 ст.
Сын: Минин Николай Александрович
Мать ребёнка: Минина (Соколова) Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
20.06.1891 ст.
Сын: Минин Владимир Александрович
Мать ребёнка: Минина (Соколова) Лидия Васильевна
Смерть
Неизвестно