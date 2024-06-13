Минин Александр Иванович 19.02.1856 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Минин Александр Иванович

Место рождения

Иваново, Иваново, Ивановская область

Дата рождения

19.02.1856 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1856 ст.

Отец: Минин Иван Иванович

Мать: Минина (Дурденевская) Варвара Захаровна

Иваново, Иваново, Ивановская область
Бракосочетание
24.05.1889 ст.

Жена: Минина (Соколова) Лидия Васильевна

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
24.02.1890 ст.

Сын: Минин Николай Александрович

Мать ребёнка: Минина (Соколова) Лидия Васильевна

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
20.06.1891 ст.

Сын: Минин Владимир Александрович

Мать ребёнка: Минина (Соколова) Лидия Васильевна

Иваново, Иваново, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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