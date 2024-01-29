Сорокина Матрона Степановна
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смерти1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Сорокина Пелагея Даниловна
Отец ребёнка: Сорокин Даниил Ильич
Муж: Сорокин Даниил Ильич
Сын: Сорокин Дмитрий Данилович
Отец ребёнка: Сорокин Даниил Ильич
Сын: Сорокин Василий Данилович
Отец ребёнка: Сорокин Даниил Ильич
Дочь: Маланьина (Сорокина) Анна Даниловна
Отец ребёнка: Сорокин Даниил Ильич
Сын: Сорокин Александр Данилович
Отец ребёнка: Сорокин Даниил Ильич
Сын: Сорокин Василий Данилович
Отец ребёнка: Сорокин Даниил Ильич
Дочь: Сорокина Екатерина Даниловна
Отец ребёнка: Сорокин Даниил Ильич
Дочь: Сорокина Мария Даниловна
Отец ребёнка: Сорокин Даниил Ильич
Дочь: Сорокина Наталья Даниловна
Отец ребёнка: Сорокин Даниил Ильич
Отец ребёнка: Сорокин Даниил Ильич
Отец ребёнка: Сорокин Даниил Ильич
Дочь: Сорокина Евдокия Даниловна
Отец ребёнка: Сорокин Даниил Ильич
Сын: Сорокин Герасим Данилович
Отец ребёнка: Сорокин Даниил Ильич
Дочь: Сорокина Дарья Даниловна
Отец ребёнка: Сорокин Даниил Ильич