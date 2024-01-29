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Сорокина Матрона Степановна

Место рождения

Ермолово, Чехов, Московская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

1917

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Ермолово, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сорокина Пелагея Даниловна

Отец ребёнка: Сорокин Даниил Ильич

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Даниил Ильич

Рождение ребёнка
1882

Сын: Сорокин Дмитрий Данилович

Отец ребёнка: Сорокин Даниил Ильич

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1884

Сын: Сорокин Василий Данилович

Отец ребёнка: Сорокин Даниил Ильич

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Маланьина (Сорокина) Анна Даниловна

Отец ребёнка: Сорокин Даниил Ильич

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1890

Сын: Сорокин Александр Данилович

Отец ребёнка: Сорокин Даниил Ильич

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1893

Сын: Сорокин Василий Данилович

Отец ребёнка: Сорокин Даниил Ильич

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Сорокина Екатерина Даниловна

Отец ребёнка: Сорокин Даниил Ильич

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Сорокина Мария Даниловна

Отец ребёнка: Сорокин Даниил Ильич

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Сорокина Наталья Даниловна

Отец ребёнка: Сорокин Даниил Ильич

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1901

Сын: Сорокин Сергей Данилович

Отец ребёнка: Сорокин Даниил Ильич

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1903

Сын: Сорокин Пётр Данилович

Отец ребёнка: Сорокин Даниил Ильич

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Сорокина Евдокия Даниловна

Отец ребёнка: Сорокин Даниил Ильич

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1904

Сын: Сорокин Герасим Данилович

Отец ребёнка: Сорокин Даниил Ильич

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Сорокина Дарья Даниловна

Отец ребёнка: Сорокин Даниил Ильич

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1917
Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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