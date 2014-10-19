Чугунова Надежда Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1957
Дата смерти19.10.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.08.19
Дочь: Бутарева Ксения Геннадьевна
Отец ребёнка: Бутарев Геннадий Александрович
Рождение ребёнка
22.11.19
Дочь: Бутарева Анастасия Геннадьевна
Отец ребёнка: Бутарев Геннадий Александрович
Рождение ребёнка
29.11.19
Дочь: Бутарева Анна Геннадьевна
Отец ребёнка: Бутарев Геннадий Александрович
Рождение ребёнка
13.04.1985
Сын: Бутарев Геннадий Геннадьевич
Отец ребёнка: Бутарев Геннадий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.10.2014