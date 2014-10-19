Чугунова Надежда Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чугунова Надежда Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1957

Дата смерти

19.10.2014

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.08.19

Дочь: Бутарева Ксения Геннадьевна

Отец ребёнка: Бутарев Геннадий Александрович

Рождение ребёнка
22.11.19

Дочь: Бутарева Анастасия Геннадьевна

Отец ребёнка: Бутарев Геннадий Александрович

Рождение ребёнка
29.11.19

Дочь: Бутарева Анна Геннадьевна

Отец ребёнка: Бутарев Геннадий Александрович

Рождение
27.10.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.04.1985

Сын: Бутарев Геннадий Геннадьевич

Отец ребёнка: Бутарев Геннадий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бутарев Геннадий Александрович

Смерть
19.10.2014
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